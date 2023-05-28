Motosiklet yarışında silahlı saldırı: 3 ölü

ABD’nin New Mexico eyaletinde yapılan motosiklet yarışındaki silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD’nin New Mexico eyaletine bağlı Red River kasabasında yapılan motosiklet yarışında dün silahlı saldırı gerçekleştirildi. Red River Belediye Başkanı Linda Calhoun, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini 5 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Calhoun, çağrıdan saniyeler sonra polisin hemen olay yerine geldiğini ve bölgede soruşturma bitene kadar yerel işletmelerin kapalı kalacağını belirtti.

New Mexico Polis Departmanı saldırının, binlerce kişinin geldiği 41’inci Red River Anma Günü Motosiklet Rallisi sırasında gerçekleştirildiğini, olaya karışan herkesin gözaltına alındığını ve bölgede kamu güvenliğini tehdit eden bir tehlikenin olmadığını açıkladı.

Saldırıdan sonra, acil durum bildirisi yayınlayan Red River yakınlarındaki Taos kasabasının Belediye Başkanı Pascualito Maestas, bugün yerel saatle 04.00’e kadar sokağa çıkma yasağı olduğunu duyurdu.