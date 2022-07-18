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Motosiklet ve otodan benzin ile akü çalan şahıs yakalandı

Hatay’ın Erzin ilçesinde araçların benzin ve aküsünü çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Asayiş 18.07.2022, 10:58
Motosiklet ve otodan benzin ile akü çalan şahıs yakalandı

Hatay’ın Erzin ilçesinde araçların benzin ve aküsünü çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İsali mahallesinde meydana gelen motosiklet ve otodan 16 litre benzin ve 1 adet akü çalınması olayı ile ilgili ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada hırsızlık şüphelisinin E.C.G. olduğu tespit edildi.

Emniyet ekipleri, hırsızlık şüphelisi şahsı İsali mahallesi Kurtuluş Caddesinde yakaladı.

E.C.G.’nin yapılan üst aramasında, 1 adet akü, 1 litre benzin, 21 metre internet kablosu, 3 adet kulaklık, 4 adet şarj adaptörü, 4 adet güç kablosu ele geçirildi.

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