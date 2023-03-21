Motosiklet ve konteyner alev alev yandı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir geri dönüşüm konteynırında çıkan yangını vatandaşlar söndürdü.

Yangın, öğleden sonra saat 14.00 sıralarında Muradiye Mahallesi Derman Sokak (Şemsiyeli Sokak) üzerinde geri dönüşüm konteynırında meydana geldi. İddiaya göre; henüz nedeni belirlenemeyen şekilde geri dönüşüm konteynırı ve yanında park halindeki motosiklet alev aldı. Durumu gören çevre esnafın yangın tüpü ile koşarak yangına müdahalesi sonrası önce motosiklet, ardından geri dönüşüm konteynırındaki alevler civara sıçramadan söndürüldü. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.

Yangını korku dolu gözlerle izleyen vatandaşlar ise tedirgin oldu. Motosiklette maddi hasar meydana geldi.

Yangının kesin çıkış nedeni ise araştırılıyor.