Motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlarına operasyon: 14 gözaltı

Adana’da çalıntı motosiklet ve elektrikli bisikletlerin şasi numaralarını değiştirip piyasaya sürmek istediği öne sürülen 14 zanlı yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, motosiklet ve elektrikli bisiklet çalan şebekeyi deşifre etti. Ekipler, şebeke üyelerinin çalıntı motosikletlerin şasi numaralarını değiştirip piyasaya sürme hazırlığında olduğunu belirledi. Savcılığın, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından harekete geçen ekipler, Adana merkezli Şanlıurfa ve Gaziantep’te belirlenen adreslere dün şafak vakti operasyon düzenledi. Adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 14 şüpheli gözaltına alınırken, 60’a yakın çalıntı motosiklet ve elektrikli bisiklete de el konuldu.

Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.