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Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı
Arnavutköy’de motosiklet üzerinde seyahat eden ailenin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi.
Asayiş 24.02.2022, 12:40
Arnavutköy’de motosiklet üzerinde seyahat eden ailenin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi.
Arnavutköy Fatih Caddesi’nde motosiklet üzerinde tehlikeli şekilde seyahat eden aile, diğer araçlarda bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Küçük kız çocuğunun annesinin kucağında seyahat ettiği anlar yürekleri ağza getirdi.