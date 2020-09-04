Motosiklet üzerinde ’pes’ dedirten görüntüler cezasız kalmadı
KARAYOLUNDA TEK TEKER ÜZERİNDE MOTOSİKLET KULLANAN SÜRÜCÜNÜN HEM KENDİSİNİ, HEM DE ARKASINDA OTURAN GENÇ KIZI TEHLİKEYE DÜŞÜRDÜĞÜ GÖRÜNTÜLER CEZASIZ KALMADI. KİMLİĞİ TESPİT EDİLEN SÜRÜCÜYE 2.869 TL İDARİ PARA CEZASI VERİLİRKEN AYRICAT.C.K’ NIN 179/2 MADDESİNDEN İŞLEM YAPILDI.
Karayolunda tek teker üzerinde motosiklet kullanan sürücünün hem kendisini, hem de arkasında oturan genç kızı tehlikeye düşürdüğü görüntüler cezasız kalmadı. Kimliği tespit edilen sürücüye 2 bin 869 TL idari para cezası verilirken, ayrıca TCK’ nın 179/2 maddesinden işlem yapıldı. Sosyal medyada paylaşılan ve Antalya’da çekildiği belirtilen görüntüde, sürücünün ayağını kaldırarak tek tekerde motosikleti kullanmaya devam ettiği, genç kızın ise motosikletin arka demirinden destek aldığı görülüyor.
Hangi tarihte çekildiği belli olmayan ve sosyal medyada düşen cep telefonu kamerası görüntüsünde, yaşları küçük olduğu tahmin edilen iki kişinin motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu yer alıyor. Tepki çeken görüntüde, sürücünün tek teker üzerinde seyir halindeyken motosiklet kullandığı, arkasında oturan genç kızın da geriye doğru giderek, demirden destek aldığı görülüyor. Aynı zamanda görüntüde genç kızın kendilerini görüntüleyen kişiye poz verdiği, sürücünün de ayağını kaldırarak tek tekerde motosikleti kullanmaya devam ettiği gözlendi. Hem kendi hem arkadaşı ile birlikte trafikte seyreden diğer sürücülerin de hayatını riske atan görüntüler tepki topladı.
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü, motosikletin Aksu ilçesi Dumanlar Mahallesi’nde ikamet eden Ş.A. isimli kişi tarafından kullanıldığını tespit etti. Trafik ekipleri tarafından Ş.A.’ya 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği sürücü belgesiz araç kullanmak suçundan 2 bin 473 TL, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak suçundan 132 TL, koruyucu başlık takmamak suçundan 132 TL, Karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek suçundan 132 TL olmak üzere toplam 2 bin 869 TL idari para cezası uyguladı.
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