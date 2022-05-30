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Motosiklet üzerinde ki motosikletli ile ölüme meydan okudular

Antalya’nın Manavgat ilçesinde benzini biten motosikleti başka bir motosiklete yükleyip üzerinde giden gençler, görenleri şoke etti.

Asayiş 30.05.2022, 16:22
Motosiklet üzerinde ki motosikletli ile ölüme meydan okudular

Antalya’nın Manavgat ilçesinde benzini biten motosikleti başka bir motosiklete yükleyip üzerinde giden gençler, görenleri şoke etti.

Olay, Manavgat ilçesine bağlı Boğaz mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre motosikletleriyle gezmeye giden gençler, benzini biten motosikleti diğer motosikletin üzerine yükledi. Motosikleti kullanan genç de kendi motosikletinin üzerinde yoluna devam etti. Motosikletli gençleri görenlerin yürekleri ağızlarına geldi.

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