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Motosiklet üzerinde 3 kişinin yolculuğu hastanede bitti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kontrolsüz kavşaktan dönmekte olan otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Asayiş 24.10.2021, 12:55
Motosiklet üzerinde 3 kişinin yolculuğu hastanede bitti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kontrolsüz kavşaktan dönmekte olan otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya-Alanya D-400 karayolu üzerinde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Alanya istikametine giden Ahmet Özdemir’in kullandığı 07 GM 714 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen ve kontrolsüz kavşakta U dönüşü yapan Osman K.’nın kullandığı 42 ZU 127 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 07 GM 714 plakalı motosikletin sürücüsü Ahmet Özdemir ile yanında Yusuf Kılıç ve Bayram Özdemir motosikletten yola savruldu. Motosikletteki 3 yaralı sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, motosikletin lambasının yanmadığı, otomobil sürücüsünün de bundan dolayı motosikleti fark etmediği görüldü.

"Görmedim"

Otomobil sürücüsü Osman K., kavşakta dönmek için araçların geçmesini beklediğini, araçlar geçtikten sonra yola çıktığını belirterek. “Ne yazık ki motosiklette hiçbir ışık yanmadığı için motosikleti görmedim. Motosikleti çarptıktan sonra fark ettim” dedi.

Kazanın meydana geldiği yerde bulunan esnaflar ise bölgede günde en az bir kaza yaşandığını, bunların çoğunluğunun da ölümlü olduğunu belirterek, “Manavgat’a 5-6 kilometre mesafede, Manavgat’ın çıkışı sayılabilecek bir yerde ne yazık ki yol tamamen karanlık. Yolda aydınlatma olmadığı için de araç sürücüleri yolu göremiyor. Acilen buranın aydınlatılması gerekmektedir” dediler.

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