Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya’da kamyonete çarpıp savrulan motosiklet sürücüsü, başındaki kask sayesinde ölümden döndü. Kaza çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Antalya istikametine giden ve henüz ismi belirlenemeyen motosiklet sürücüsü, İncekum Mahallesi’nde tali yoldan D400 karayolunda kavşağa dikkatsiz giren S.D. idaresindeki kamyonete çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, koşarak yaralı motosiklet sürücüsünün yanına geldi. Vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olan motosiklet sürücüsünün kaza anında ayağının kırıldığı öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü kaza anı ise bir benzin istasyonun güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde motosiklet ile kamyonetin çarpışma anı ile vatandaşların olay yerine koşarak geldiği görüldü.