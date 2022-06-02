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Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Tokat’ta, cipe çarpan motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Asayiş 02.06.2022, 16:35
Tokat’ta, cipe çarpan motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre kaza; Gaziosmanpaşa Bulvarı Taşhan yakınlarında meydana geldi. Hatalı U dönüşü yapan Ş.G idaresindeki cipe, E. S. idaresindeki motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisi ile havada takla atan sürücü yere düştü. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen şahsın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hatalı U dönüşü yapan cipin sürücüsüne ise trafik ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.