Tokat’ta, cipe çarpan motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Gaziosmanpaşa Bulvarı Taşhan yakınlarında meydana geldi. Hatalı U dönüşü yapan Ş.G idaresindeki cipe, E. S. idaresindeki motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisi ile havada takla atan sürücü yere düştü. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen şahsın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hatalı U dönüşü yapan cipin sürücüsüne ise trafik ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.