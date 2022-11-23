Motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza kamerada

İzmir’in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır şekilde yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza bu sabah saat 07.30 sıralarında, Tire - Belevi yolunun birinci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Belevi yönünden Tire’ye gelmekte olan 35 YCT 05 plakalı motosiklet sürücüsü Muhammet D. (57), park halinde bulunan otomobili ile kontrolsüz ana yola çıkan S.Ö. yönetimindeki 64 EB 489 plakalı otomobile arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsü Muhammet D.’yi ambulansla Tire Devlet Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan talihsiz adamın hayati tehlikesi bulunduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan meydana gelen kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde, park halinde olan hafif ticari aracın kontrolsüz bir şekilde yola çıktığı ve arkasından bir motosikletin çarptığı, motosiklet sürücüsünün savrulduğu anlar yer aldı.

Kaza ile ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.