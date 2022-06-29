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Motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Orhangazi-Bursa Karayolu Gedelek Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet, önünde seyir halinde olan otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü savrularak yaralandı. Kaza yapan motosiklet ise ters döndü.

Asayiş 29.06.2022, 12:16
Motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Orhangazi-Bursa Karayolu Gedelek Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet, önünde seyir halinde olan otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü savrularak yaralandı. Kaza yapan motosiklet ise ters döndü.

Kaza, Orhangazi-Bursa Karayolu Gedelek Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Yusuf K. (32) idaresindeki 16 RBM 50 plakalı motosiklet Bursa istikametinden Orhangazi istikametine doğru seyir halindeyken, Gedelek kavşağını geçtikten sonra önünde seyir halinde olan Kadir T. (38) idaresindeki 16 AOF 950 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Motosiklet ters döndü, sürücü savruldu

Kazada motosikletten savrulan sürücü Yusuf K. yaralandı. Motosiklet ise ters dönerek kaldı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine polis jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Polis ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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