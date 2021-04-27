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Motosiklet sürücüsü kaskı başına değil koluna taktı

Kırıkkale’de trafikte seyreden bir motosiklet sürücüsünün koruyucu kaskı başı yerine koluna takması dikkatlerden kaçmadı.

Asayiş 27.04.2021, 12:50
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Motosiklet sürücüsü kaskı başına değil koluna taktı

Kırıkkale’de trafikte seyreden bir motosiklet sürücüsünün koruyucu kaskı başı yerine koluna takması dikkatlerden kaçmadı.

Motosiklet sürücülerinin takmakla yükümlü olduğu ve yasalarla zorunlu kılınan kasklar, güvenliğin yanı sıra konfor da sağlıyor. Kazalarda baş, boyun ve kafa yaralanmalarının sıklığı göz önüne alındığında kaskın ne denli önemli olduğu ortaya çıkıyor.

Kırıkkale’de trafikte seyreden bir motosiklet sürücüsünün kaskını başı yerine koluna takması, kameralara yansıdı. Başka bir araçtaki yolcu tarafından çekilen görüntüde, motosiklet sürücüsünün kaskını takmadığı görüldü. Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde ilerleyen sürücünün kolunda bulunan kask ve trafikteki ihmalkarlığı dikkatlerden kaçmadı.
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