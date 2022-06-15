Motosiklet sürücüsü kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarptı

Edinilen bilgilere göre olay dün 18.00 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı’nda yaşandı. Habipler istikametine seyreden motosiklet sürücüsü, önündeki cipin sağından geçmek istedi. Ancak cip sürücüsünün sağa doğru manevra yapmasıyla dengesi bozulan motosikletli, kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine vurdu. Kazada yere savrulan motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.