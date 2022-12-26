Motosiklet sürücüsü, kadın yayaya çarpıp kaçtı

Samsun’da yolun karşısına geçmekte olan kadın, motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Motosiklet sürücüsü ise kaza sonrası kaçtı.

Kaza, İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya ve araç trafiğine açık olan caddede yolun karşısına geçmeye çalışan Hanife K.’ye plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar yerde yatan Hanife K.’yi görünce ambulansı çağırdı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan kadın tedavi altına alındı. Kadına çarpan motosiklet sürücüsü ise kayıplara karıştı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.