Motosiklet sürücüsü çarptığı otomobilin ön camına düştü

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü otomobilin ön camına düşüp yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Muratlı-Süleymanpaşa karayolu 8. kilometre üzerinde Yeşilsırt sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çetin Ç. sevk ve idaresindeki 59 AAB 227 plakalı otomobil ile Hüseyin K. yönetimindeki 59 NG 304 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletin üzerinden otomobilin ön camına düşen Hüseyin K. yaralandı.

Yaralı motosiklet sürücüsü için olay yerine ambulans çağrıldı. Kaza mahalline gelen 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıyı ambulansla hastaneye sevk etti.

Yaralamalı trafik kazası bölgesine gelen jandarma ekipleri, yolda trafik akışının güvenliğini sağladı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.