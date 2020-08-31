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Motosiklet sürücü hayata ancak 30 saat tutunabildi
BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKIP ŞARAMPOLE YUVARLANAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ENGİN UÇAR (30), TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ.
Asayiş 31.08.2020, 11:35
Bursa’nın İnegöl ilçesinde şarampole yuvarlanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Hayriye Mahallesinden İnegöl’e doğru motosikletiyle seyir halinde olan Engin Uçar, virajlı yoldaki çukura girince motosiklet kontrolden çıktı. Savrulan motosiklet takla atıp şarampole yuvarlandı. Ağır yaralanan genç haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından hemen ameliyata alınan Uçar hayata ancak 30 saat tutunabildi. Ölüm haberini alan yakınlıkları fenalık geçirdi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
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