Motosiklet park halindeki çekiciye çarptı: 2 yaralı

Kilis’te motosikletin bir otomobile çarptıktan sonra park halindeki çekiciye çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.A. (14) 27 R 326 plakalı motosiklet, M.K. yönetimindeki 27 HR 486 plakalı otomobile Ekrem Çetin Mahallesi Örnektepe Caddesi üzerinde çarptıktan sonra park halindeki 42 Y 7372 plakalı çekiciye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü M.A. ile motosiklette yolcu olarak bulunan M.Z. (27) olay yerine çağrılan ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(MAD-SD-