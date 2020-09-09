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Motosiklet otomobile böyle çarptı
BURSA'DA TALİ YOLDAN ÇIKAN OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI. KAZA ANI SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI.
Asayiş 09.09.2020, 09:33
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Bursa’da tali yoldan çıkan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.
Kaza, Bursa’nın İznik ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi Edinilen bilgiye göre, Ali A. (55) idaresindeki 16 VZ 533 plakalı motosiklet sürücüsü, ara sokaktan caddeye çıkan Ayfer K.’nin kullandığı 34 VG 0952 plakalı otomobile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı İznik Devlet hastanesine kaldırdı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye yansırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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