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Motosiklet otomobile arkadan çarptı, sürücüsü hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’da, bir otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Asayiş 27.09.2021, 12:45
Motosiklet otomobile arkadan çarptı, sürücüsü hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’da, bir otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgelere göre; S.K.’nin kullandığı plakasız motosiklet, yan yoldan ana yola çıktığı esnada B.C.’nin idaresindeki 03 KK 011 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenerek ağır yaralanan motosikletteki sürücü S.K., olay yerine çağırılan ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı S.K. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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