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Motosiklet kullanmayı bilmeyen ve motosiklet çalan hırsızın komik anları kameralarda
Bursa’da motosiklet kullanmayı bilmeyen hırsızlık şüphelisi, motosiklet çalınca ortaya komik anlar çıktı. Bu anlar kameralara yansıdı.
Asayiş 31.03.2022, 10:11
Bursa’da motosiklet kullanmayı bilmeyen hırsızlık şüphelisi, motosiklet çalınca ortaya komik anlar çıktı. Bu anlar kameralara yansıdı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli şahıs motosikleti çaldıktan sonra hızlıca kaçmak bölgeden kaçmak istedi. Motosiklet ile kaçmak isterken park halindeki araçlara çarpan acemi hırsız, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Hırsız güçlükle de olsa motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Bursa Polisi de olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı