Motosiklet kazasında yaralanan genç kız, acı içerisinde "Ayağım nerede" diye sordu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, genç kızın sorusu dikkat çekti. Ayağının kırık olduğu görülen kız, olayın şokuyla, "Ayağım nerede" diye feryat etti. Kazada ölen olmadı. Ancak yaralıların durumu ağır.

MOTOSİKLET İLE KAMYONET ÇARPIŞTI

Bahçelievler Mahallesi'nden çevreyolu istikametine giden İsmet A.'nın kullandığı 07 LBB 45 plakalı kamyonet, Sorgun Bulvarı'ndan Demokrasi Bulvarı istikametine ilerleyen Erkan P.'nin kullandığı 07 E 0829 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Erkan P. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Sıla D., yaralandı.

KAZANIN ETKİSİYLE YOLA FIRLADILAR

Yola fırlayarak ağır yaralanan Erkan P. ve Sıla D.'ye ilk müdahaleyi yoldan geçen bir sağlık personeli yaparken, ayağı kırıldığı gözlenen Sıla D.'nin sürekli olarak 'ayağım nerede' diye feryat ettiği görüldü. Sıla D., 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye götürülmek üzere ambulansa alınması sırasında sağlıkçılara 'Bana ne oldu' şeklinde sorular sordu.

DURUMLARI KRİTİK

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikeleri devam ediyor. Öte yandan motosikletin yoldan geçmesi ve kavşağa içinde otomobille çarpışma anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.