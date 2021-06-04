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Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Ankara’da motosikletin otomobile çarptığı kazada yaşamını yitiren genç son yolculuğuna uğurlandı.

Asayiş 04.06.2021, 15:04
Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Ankara’da motosikletin otomobile çarptığı kazada yaşamını yitiren genç son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün Ankara Konya kara yolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolu üzerinde seyir halinde olan iki motosikletliden biri, önünde seyreden otomobile arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, kazada yaralanan Enes Yılmaz’a (19) dakikalarca kalp masajı yaptı. Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Enes Yılmaz için Çankırı’nın merkez Aşağı Pelitözü Mahallesinde cenaze töreni düzenlendi. Aşağı Pelitözü Köyü Camisi’ndeki törene Yılmaz’ın yakınlarının yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı.
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