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Motosiklet kazasında baba ve kızı yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde motosiklet kazasında baba ve kızı yaralandı.

Asayiş 04.07.2022, 10:49
Motosiklet kazasında baba ve kızı yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde motosiklet kazasında baba ve kızı yaralandı.

Kaza, Tozkoparan Zahit Mahallesi, Kasım Gülek Bulvarı üzerinde meydana geldi. Y.K’nın (49) kullandığı 33 APY 79 plakalı motosiklet ile M.H. idaresindeki 33 AAH 278 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü Y.K. ve kızı G.K. (21) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri baba ve kızına müdahale etti. Motosiklet sürücüsü belinde ağır ağrı şikayeti ile 112 acil ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün kask takmış olması kazayı hafif atlatmasına neden oldu.

Baba ve kızının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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