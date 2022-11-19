Motosiklet kazasında ağır yaralanan üniversite öğrencisi kurtarılamadı

Malatya İnönü Üniversitesi öğrencisi 22 yaşındaki Bünyamin Berker’in kullandığı motosiklet kanalizasyon çukuruna düştü. Kazada ağır yaralanan genç kaldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 15 Kasım Salı akşamı 20.50 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bünyamin Berker’in (22) kullandığı 44 DJ 178 plakalı motosiklet sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki kanalizasyon çukuruna düştü. Çevredekilerin durumu fark ederek ihbarda bulunduğu olayda yaralı sürücü, Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Hastanede dört gündür yaşam mücadelesi veren Bünyamin Berker yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat ise sürüyor.