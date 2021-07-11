banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bulgaristan Seçimlerinde Türkiye’de Açılan Sandıkların Adresleri
Bulgaristan Seçimlerinde Türkiye’de Açılan Sandıkların Adresleri
Son bir yılda 46 bin çiftçi tarımı bıraktı!
Son bir yılda 46 bin çiftçi tarımı bıraktı!
Şeker hastalarına özel mor baklava
Şeker hastalarına özel mor baklava
Ege Denizinde 4.3’lük deprem
Ege Denizinde 4.3’lük deprem

Motosiklet kazası: 2 ölü

Niğde’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Asayiş 11.07.2021, 11:44
Motosiklet kazası: 2 ölü
banner502

Niğde’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza Bor ilçesi Harım Mahallesi’nde gece meydana geldi. Sait Burhan Buldak (25) yönetimindeki motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Sait Burhan Buldak (25), Metin Özçelik (26) ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 genç kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
30°
açık
banner501