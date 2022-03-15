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Motosiklet kazaları yüzde 100’e yakın arttı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 2020 yılında 219 kaza yaşanırken 2021 yılında bu rakam 308’e yükseldi. 2020 yılına oranla ilçedeki motosiklet kazalarında yüzde 100’e yakın bir artış gerçekleştiği belirtildi.

Asayiş 15.03.2022, 01:53
Motosiklet kazaları yüzde 100’e yakın arttı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 2020 yılında 219 kaza yaşanırken 2021 yılında bu rakam 308’e yükseldi. 2020 yılına oranla ilçedeki motosiklet kazalarında yüzde 100’e yakın bir artış gerçekleştiği belirtildi.

Kdz. Ereğli İlçe emniyet Müdürlüğü tarafından ilçede motosiklet kazalarının yüzde 100’e yakın oranda artış yaşanması nedeniyle motosiklet sürücülerine yönelik olarak bilgilendirme semineri düzenlendi. Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Tescil Büro Amiri Komiser Recep Öztürk, seminere katılan motosiklet sürücülerine trafikte sıklıkla yapılan ve kazalara yol açan hataları anlattı. Öztürk, Kdz. Ereğli ilçesinde toplam 60 bin aracın ve 4 binde motosikletin trafiğe kayıtlı olduğunu belirtirken, motosikletli kurya sayısının da artış gösterdiğini söyledi. Motosiklet kazalarında ağırlıklı olarak direksiyon hakimiyetini kaybetme ve düşme neticesinde meydana geldiğini anlatan Öztürk, 2021 yılında motosiklet kazalarının toplam trafik kazalarına oranı yüzde 82 olduğunu ifade etti. Trafik denetimlerinin bir önceki yıla göre iki kat artırıldığını belirten Öztürk, bu denetimler sırasında motosiklet sürücülerine bilgilendirmeler yapıldığını vurguladı. Motosiklet sürücülerine yönelik bu tür bilgilendirmeleri sıklıkla yaparak kazaları en az seviyeye indirmeyi hedeflediklerinin altını çizen Öztürk, ekiplerin zaman zaman iş yerlerine giderek kuryeleri bilgilendirdiğini anlattı. Kdz. Ereğli ilçesinde 2020 yılında toplamda 219 trafik kazası meydana geldiğini, 2021 yılında bu rakamın 308’e yükseldiğini ifade eden Öztürk, 2021 yılında 2020 yılına oranla motosiklet kazalarındaki artışın yüzde 100’e yakın olduğunu söyledi. Öztürk, kazalarda en fazla yaralanmanın kafa travması olarak gerçekleştiğini anlatırken, motosiklet sürücülerinin kasksız trafiğe çıkmamasını istedi.

Tatoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleşen seminere İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, İlçe Jandarma Komutanı Ali Akca, trafik polisleri, motosiklet sürücüleri ile bisikletçiler katıldı.

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