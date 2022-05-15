Motosiklet kayganlaşan yolda devrildi, sürücü yaralandı

Elazığ’da yol kenarında bulunan odunlara çarpmamak için manevra yapan motosiklet, kayganlaşan yolda devrildi. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Vali Fahri Bey Cadde’sinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuryelik yapan H.K., 23 ACF 191 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken, önüne çıkan odunlara çarpmamak için manevra yaptı. Yağmur sonrası ıslanan yolda kayan motosiklet devrildi. Kazada, yola savrulan sürücü hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.