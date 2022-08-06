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Motosiklet kamyonete çarptı: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Asayiş 06.08.2022, 13:57
Motosiklet kamyonete çarptı: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Pazarcık Mahallesi İstanbul Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 06 CMY 848 plakalı motosikletiyle çarşı istikametine seyreden Oğuz Ö., ara yoldan caddeye çıkış yapan, iddiaya göre ehliyetsiz sürücü Caner A. idaresindeki 59 AFA 264 plakalı kamyonete çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Oğuz Ö. yaralandı. Olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Oğuz Ö. Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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