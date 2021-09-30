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Motosiklet kamyona çarptı: 2 yaralı

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ’da kamyona çarpan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Asayiş 30.09.2021, 19:03
Motosiklet kamyona çarptı: 2 yaralı

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ’da kamyona çarpan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mithatpaşa Caddesi üzerinde seyreden Emrah Y. yönetimindeki 59 AAJ 703 plakalı motosiklet, aynı istikamette ilerleyen 59 AAC 189 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü Emrah Y. ve yolcusu Harun K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma işlemleri sürüyor.

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