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Motosiklet ile ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı
ARNAVUTKÖY’DE MOTOSİKLET İLE TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI, 1 KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 11.09.2020, 09:27
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Arnavutköy’de motosiklet ile ticari araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı.
Arnavutköy çevreyolu membaa ışıklar mevki’inde gece meydana gelen kazada ışıklarda duran 48 TK 797 plakalı motosiklete 34 YS 3156 plakalı ticari araç çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü motosikletten düşerek başını bariyerlere vurdu. Feci kaza sonrası motosiklet sürücüsü ise ağır yaralandı. Ağır yaralı olan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinden geçen vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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