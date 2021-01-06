Motosiklet ile polis aracı çarpıştı: 1 yaralı

Şanlıurfa’da motosikletiyle birlikte polis aracının altında sıkışan genç, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesinde yaşandı. Motosikletiyle ilerleyen Cabbar A. isimli genç, polis aracının çarpmasıyla devrildi. Araçtan inen polis ekipleri, gencin aracın altında sıkıştığını görünce durumu sağlık ekipleri ile itfaiyeye bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, uzun süren çalışmanın ardından şahsı sıkıştığı yerden çıkarttı. Durumu iyi olduğu gözlenen genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.