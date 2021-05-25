banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Euro tarihi rekorunu yeniledi!
Euro tarihi rekorunu yeniledi!
FETÖ’nün evlendirme sorumlusu konuştu: Baş başa 45 dakika…
FETÖ’nün evlendirme sorumlusu konuştu: Baş başa 45 dakika…
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür
Sedat Peker, Bakan Soylu'ya saat verdi: ''Sana bir hediyem var''
Sedat Peker, Bakan Soylu'ya saat verdi: ''Sana bir hediyem var''

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Tekirdağ’da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada, 2 kişi hafif yaralandı.

Asayiş 25.05.2021, 13:49
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Tekirdağ’da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada, 2 kişi hafif yaralandı.

Kapaklı ilçesi Yıldızkent Kavşağı’nda otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Saray istikametinden Kapaklı’ya doğru seyreden Nayim S. yönetimindeki 59 UP 5791 plakalı otomobil ile Gaziosmanpaşa Caddesi’nden kavşağa bağlanan Rıza D. yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Rıza D. ve o motosiklette yolculuk yapan Buse D. hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma işlemleri sürüyor.
Yorumlar (0)
24°
açık