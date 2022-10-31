Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza Bağlık Mahallesi Hatip Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ö.M. idaresindeki 67 LG 261 otomobil ile M.B. idaresindeki 34 EBK 915 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise ifadesinin alınması için karakola götürüldü.

Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kullandığı motosiklet ise kullanılamaz hale geldi.

Savcılık kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı.