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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Asayiş 23.02.2022, 20:06
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kartepe ilçesine bağlı Emekevler Mahallesi Sapancayolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.K. hakimiyetindeki 34 ZV 2639 plakalı otomobil, yabancı uyruklu B.A. (23) kontrolündeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan B.A. yaralandı. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. B.A., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.