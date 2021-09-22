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Motosiklet ile halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’da halk otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın, halk otobüsü şoförünün dönüşün yasak olduğu caddeye dönmek istemesiyle meydana geldiği iddia edildi.

Asayiş 22.09.2021, 10:59
Motosiklet ile halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’da halk otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın, halk otobüsü şoförünün dönüşün yasak olduğu caddeye dönmek istemesiyle meydana geldiği iddia edildi.

Kaza, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Portakal Çiçeği Caddesi ile Avni Tolunay Caddesi’nin birleştiği kavşak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avni Tolunay Caddesi üzerinden şehir merkezine doğru gitmekte olan Mustafa G.’nin kontrolündeki 15 AU 0231 plakalı halk otobüsü ile aynı cadde üzerinde karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 34 BNJ 910 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile halk otobüsünün ön kapısının camları patladı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Sağlık çalışanları tarafından ilk kontrolü olay yerinde yapılan motosiklet sürücüsü özel hastaneye kaldırıldı.

Yasak olan caddeye dönmek istediği iddiası

Olay yerine gelen polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan incelemede halk otobüsü şoförünün dönülmesi yasak olan Portakal Çiçeği Caddesi’ne dönüş yaptığı sırada kazanın meydana geldiği iddia edildi. Polisin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.

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