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Motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada
KAHRAMANMARAŞ’TA MOTOSİKLET İLE HAFİF TİCARİ ARACIN KARIŞTIĞI KAZA ÇEVREDEKİ GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI. KAZADA BİR KİŞİ YARALANDI
Asayiş 20.09.2020, 17:30
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Kahramanmaraş’ta motosiklet ile hafif ticari aracın karıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Çağlayancerit ilçesi İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Ramazan Y. idaresindeki motosiklet, Süleyman D. idaresindeki 46 AAZ 302 plakalı Toyota marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, seyir halindeki motosiklet sol şeride dönen hafif ticari araca çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü havada taklalar attıktan sonra yere düşüyor.
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