Motosiklet ile arazi aracı çarpıştı: 1 yaralı

Düzce(İHA) – Gece saatlerinde meydana gelen kazada motosiklet ile arazi aracı çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Düzce şehir merkezinde bulunan İstanbul Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre şehir merkezinden Atatürk Devlet Hastanesi istikametine gitmekte olan Emrah T. İdaresindeki 34 TT 4843 plakalı Yamaha marka motosiklet, Kızılay ışıklı kavşaktan geçtikten sonra Atatürk Devlet Hastanesinden gelerek nöbetçi eczaneye dönmeye çalışan Yusuf E.’nin kullandığı 81 FB 272 plakalı Hyundai marka arazi aracı ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yere savrularak yaklaşık 15 metre sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri gelerek yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahalesini yaptı. Yaralı motosiklet sürücüsü Düzce Üniversitesi Hastanesi kaldırılırken trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.