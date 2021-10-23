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Motosiklet hırsızlıkları kamerada: 14 kişi yakalandı

Tekirdağ’ın meydana gelen motosiklet hırsızlıkları saniye saniye kameralara yansırken olayda harekete geçen polis ekipleri, 7 motosikleti ele geçirerek sahiplerine teslim ederken olayla ilgili 14 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 23.10.2021, 11:52
Motosiklet hırsızlıkları kamerada: 14 kişi yakalandı

Tekirdağ’ın meydana gelen motosiklet hırsızlıkları saniye saniye kameralara yansırken olayda harekete geçen polis ekipleri, 7 motosikleti ele geçirerek sahiplerine teslim ederken olayla ilgili 14 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ’da meydana gelen Motosiklet hırsızlığı olaylarının engellenmesi, olmuş olan olayların ise şüphelilerinin tespiti ve yakalanması amacıyla Süleymanpaşa Ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Motosiklet hırsızlığına ilişkin polis ekipleri söz konusu çalıntıların olduğu bölgelerdeki tüm güvenlik kameralarını inceledi. Motosiklet hırsızlığı saniye saniye kameralar tarafından kaydedilirken, hırsızlığa ilişkin son iki hafta içerisinde yapılan çalışmalar ve uygulamalar sonucunda 7 ayrı motosiklet hırsızlığı olayında 14 şahıs tespit edilerek yakalandı. Ayrıca 7 motosiklet şüphelilerden ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

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