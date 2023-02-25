Motosiklet hırsızlığına 3 tutuklama

Şanlıurfa’da 6 motosiklet çalan 3 hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çalınan motosikletlerin bulunması, şüpheli şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde olayları gerçekleştirdiği değerlendirilen şüphelilerin kullandıkları araç belirlendi. Bahse konu araç ile içerisinde bulunan şüpheliler, Şanlıurfa’ya suç işlemek amacıyla geldikleri tespit edildi. Çeşitli hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı bulunan H.K. (23), E.Ö. (34) ve E.S. (20) gözaltına alındı. Şüphelerin üzerinde ve araçta yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 1 demir kesme makası ele geçirildi. Çalınan motosikletlerin bulunmasına yönelik devam ettirilen çalışmalarda şüphelilerin çaldıkları motosikletlerin F.Ç. (39) isimli şahsın Viranşehir ilçesinde bulunan sanayideki dükkanında olduğu tespit edilmiş, Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordine kurularak yapılan operasyon neticesinde F.Ç. (39) isimli şahıs bahse konu 6 adet çalıntı motosiklet ile iş yeri içerisinde yakalandı. Yakalanan 4 şüpheli haklarında düzenlenen 6 ayrı motosiklet hırsızlığı suçundan soruşturma evrakı ile birlikte adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıslardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken bir şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.