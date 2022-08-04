Motosiklet hırsızlığı şüphelilerini kamera görüntüleri ele verdi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde motosiklet hırsızlığı şüphelileri güvenlik kamerası görüntülerinde tespit edilen yalnız plakası belirlenemeyen sarı renkli aracın özellikleri ele verdi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir’in Üstünler Mahallesi’nde yaşayan Ali Y., Rıfat Ş. ve İsmail K.’ye ait 1’i plakalı, diğerleri plakasız ve tescilsiz 3 motosiklet 25 Temmuz günü evlerinin önünden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Mağdur vatandaşların ihbarı üzerine çalışma başlatan Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, motosiklet hırsızlığı yaşanan adreslerin yakınlarındaki ara sokaklar ve yerleşim merkezi giriş ve çıkışında bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Hırsızlık olayının kamera kayıtlarından sabah 04.00 ila 06.00 saatleri arasında yaşandığını tespit eden jandarma ekipleri, görüntüleri incelediğinde, sarı renkli, tavanı siyah renkli olan, mavi zenon farları olan plakası belli olmayan bir aracın çalınan 3 motosikletin de yanından geçtiğini belirledi. İkişerli gruplar halinde hırsızlık olayını gerçekleştirdiği saptanan şüphelilerin motosikletleri itekleyerek çalmak suretiyle götürdüğünü belirleyen jandarma ekipleri, hırsızlık olayına karışan aracı da tespit edebilmek için araştırmasını genişletti.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından geliştirilerek suç ve suçluların yakalanmasında kullanılan ‘KAFES’ ve’ ‘KEP’ yapay zeka yeteneklerinin yanı sıra sosyal medyadan da yapılan araştırmada hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen aracın Seydişehir ilçesinde ikamet eden M.S.’ye ait olduğunu belirleyen ekipler, aracın plaka bilgilerine de ulaştı. Beyşehir Jandarma Komutanlığı’na davet edilen M.S.’nin yapılan sorgulamasında olayın yaşandığı gün aracın içerisinde bulunan bu ilçede motosiklet tamirciliği yapan B.Ç. (24), ile İ.K. (20), M.Ç. (25) ve H.K. (27) ile birlikte motosikletleri çaldıkları yönünde beyanda bulununca, adı verilen şüpheliler de gözaltına alındı. Suç dosyası da kabarık olan şüphelilerin hırsızlık olaylarını uyuşturucu temin etmek amacıyla yaptıkları yönünde ifade verdikleri öğrenildi. Şüphelilerin Üstünler Mahallesi’nden çaldıkları motosikletleri kameralara yakalanmamak için arazi yollarını kullanarak Seydişehir ilçesine götürdüklerini ve bir otoparkta sakladıklarını beyan etmesi üzerine de çalınan motosikletlerden 2’si elde edilerek mağdur vatandaşlara teslim edildi. Motosiklet hırsızlığı suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra Beyşehir Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, Beyşehir Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Beyşehir Adliyesi’ne sevk edildi.