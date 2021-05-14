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Motosiklet hırsızlarına geçit yok

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde motosiklet hırsızları polisten kaçamadı.

Asayiş 14.05.2021, 10:30
Motosiklet hırsızlarına geçit yok

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde motosiklet hırsızları polisten kaçamadı.

Olay, Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki motosikleti çalmak isteyen U.K. ve D.Ö. adlı şüpheliler, motosikletin kontak kısmındaki kabloları keserek çalıştırmayı denedi. Devriye atan emniyet ekiplerinin dikkati sayesinde iki şüpheli motosikleti çalamadan kıskıvrak yakalandı.

Zanlılar, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürülürken, olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
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