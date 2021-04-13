Motosiklet hırsızları yakalandı

Gaziantep’te motosiklet ve çay hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ikametten motosiklet ve bir iş yerinden çay çaldığı tespit edilen 2 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Çok sayıda suç kaydı bulunan N.D. ve H.A. isimli şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. Öte yandan, hırsızlık anları ve şüphelilerin rahat tavırları güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.