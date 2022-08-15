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Motosiklet hırsızları önce kameraya sonra da polise yakalandı

Aksaray’da çaldıkları motosikletle başka bir motosikleti çalan ve güvenlik kameralarına yakalanan 2 hırsızlı şüphelisi, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş 15.08.2022, 10:35
Motosiklet hırsızları önce kameraya sonra da polise yakalandı

Aksaray’da çaldıkları motosikletle başka bir motosikleti çalan ve güvenlik kameralarına yakalanan 2 hırsızlı şüphelisi, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Sultanhanı ilçesi Zafer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri önünden motosikleti çalınan Alaaddin Duymaz (27), iş yerine ait güvenlik kameralarını kontrol etti. Yaptığı incelemede motosikletinin 2 şahıs tarafından çalındığını fark eden Alaaddin Duymaz durumu Sultanhanı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak motosikleti çalan hırsızların peşine düştü. Şahısların gittiği istikamette bulunan tüm güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, 2 şahsın çaldıkları motosikletle başka bir motosikleti daha çaldığını tespit etti. Kimlikleri tespit edilen Ali U. (20) ve Mustafa C. (23) isimli şahısların ikametlerini de belirleyen polis, düzenlediği operasyonla 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere Sultanhanı İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi.

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