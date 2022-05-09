Motosiklet hırsızları 24 saat geçmeden yakalandı

Tekirdağ’da çalınan motosiklet 24 saat geçmeden bulunarak sahibine teslim edilirken, 2 zanlı da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde M.K.’ya ait motosiklet çalındı. Hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, motosikletin izini Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi’nde buldu. Çalınan motosiklet 24 saat geçmeden bulunarak sahibine teslim edilirken, olayla ilgili Ö.M. ve S.K. adlı 2 kişi gözaltına alındı.