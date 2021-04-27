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Motosiklet hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı

Osmaniye’de bir apartmanın giriş kapısında park halinde bulunan motosikleti çalan hırsızlık şüphelisi, önce kameralara ardından polise yakalandı.

Asayiş 27.04.2021, 14:28
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Motosiklet hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı

Osmaniye’de bir apartmanın giriş kapısında park halinde bulunan motosikleti çalan hırsızlık şüphelisi, önce kameralara ardından polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Fakıuşağı Mahallesi 45009 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda ikametgah eden bir şahıs motosikletini apartmanın giriş katına park etti. Motosikletinin yerinde olmadığını fark eden şahıs, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Şube Büro Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmanın ardından binanın güvenlik kameraları mercek altına alındı. Görüntüleri izleyen ekipler motosikleti çalan şahsın Ö.M.Ö. olduğunu tespit etti. Yapılan fizik takibin ardından şahıs yapılan baskınla evinde kıskıvrak yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şahsın adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
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