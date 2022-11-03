Motosiklet hırsızı önce kameralara sonra polis yakalandı

Bursa’nın İznik ilçesinde 2 motosiklet hırsızlığı olayına karışan şüpheli önce kameralardan sonra polisten kaçamadı.

Olay, İznik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 motosiklet hırsızlığı ihbarı alan polis ekipler çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Ekipleri hırsızlığı yapan şüphelinin A.O.S. (29) olduğunu tespit etti. Polis ekipleri yapılan araştırma neticesinde şüpheliyi 1 saat içerisinde kıskıvrak yakaladı. Şüpheli A.O.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.