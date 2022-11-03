Son Dakika
Cinnet geçiren uyuşturucu bağımlısı kişi, astsubay kuzenini bıçakladı, kuzeninin silahı ile babasını öldürdü
Motosiklet hırsızı önce kameralara sonra polis yakalandı
Bursa’nın İznik ilçesinde 2 motosiklet hırsızlığı olayına karışan şüpheli önce kameralardan sonra polisten kaçamadı.
Asayiş 03.11.2022, 19:05
Bursa’nın İznik ilçesinde 2 motosiklet hırsızlığı olayına karışan şüpheli önce kameralardan sonra polisten kaçamadı.
Olay, İznik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 motosiklet hırsızlığı ihbarı alan polis ekipler çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Ekipleri hırsızlığı yapan şüphelinin A.O.S. (29) olduğunu tespit etti. Polis ekipleri yapılan araştırma neticesinde şüpheliyi 1 saat içerisinde kıskıvrak yakaladı. Şüpheli A.O.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.