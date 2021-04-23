Motosiklet hırsızı bu kez tam ekipman geldi

Eskişehir’de kaskını ve kıyafetlerini giyen kimliği belirsiz bir hırsızın, sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde bir evin garajından motosiklet çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 20 Nisan’da saat 20.00 sıralarında gerçekleşti. Ali Pul’a ait 26 ADD 011 plakalı motosiklet ikamet ettiği apartmanın garajından kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, hırsızın kask ve profesyonel motosiklet sürüş kıyafeti giymesi dikkat çekti. Motosiklete ulaşmak için apartmana girerek, garaj kapısının üst kısmında bulunan açma düğmesine merdiven dayayarak tırmanan hırsız adeta pes dedirtti. Motosikletin sahibi Ali Pul motoru 8 ay önce satın aldığını ve hâlâ borcunu ödediğini söyledi.

“Motosiklet benim elim ayağım”

Motosikletini garaja bıraktıktan sonra iftar yapmak için evine gittiğini anlatan Ali Pul, tekrar garaja gittiğinde gördüğü manzara karşısında şoke olduğunu belirtti. Motosikletinin kendisi için çok önemli olduğunu aktaran Pul, “Motorumu bırakıp iftar saati olduğu için eve çıktım. Saat 10’da annemin yanına gitmek için motora indim. Aşağı indiğim zaman garaj kapılarının açık olduğunu ve motorun da çalındığını fark ettim. Otomatik kapının yukarı iç kısmında kendi açma düğmesi var. Oraya merdiven dayadıktan sonra açarak motoru götürmüşler. Motor elim ayağım benim. İşe gidip gelmek için kullanıyorum. Dolmuş ve benzeri toplu taşıma araçlarını kullanmamak için aldım. Bana zaman kazandırıyordu. İş yerim dolmuşa ve otobüse ters zaten. Motorla işe gidip gelerek çocuklarımın rızkını kazanıyorum” diye konuştu.

“Borcu bile bitmemişti”

Motosikletinin henüz borcunun dahi bitmediğini söyleyen Pul, “Motor 8 aylıktı. Borcu bile bitmemişti. Temmuz ayında almıştım. Şu anda aynısının ikinci el değeri 8 bin 500 TL civarında. Kameralardan gördüğümüz kadarıyla saat 8’i 10 geçe içeriye giriş yapıyor. Kendi apartmanıymış gibi giriyor. 20 geçe ise içeriden çıkıyor” ifadelerini kullandı.

“Hırsızın üstündeki elbiseler en az 500 lira”

Hırsızın motosikleti planlı bir şekilde çaldığını öne süren Ali Pul, “Üstünde motor elbisesi vardı. Kenar mahalle hırsızı gibi de değil. Kaskı ve elbisesi var. Hatta çeneden açılır kaskı ve ağzında da maskesi olduğu için hiçbir şekilde görünmüyor. Kameraları da fark etmiş, direkt apartmana odaklanıyor. Üstündeki elbiseler en kötü 500 lira değere sahip. Ben yıllardır motora binerim, ama öyle bir elbisem olmadı. Daha önceden büyük ihtimalle keşif yapmış. Apartman kapısı şifreyle açılıyor. Kapının açık olması, ya da kurye süsü verip kapıyı açması lazım. Başka bir ihtimalde şifreyi biliyor olması lazım bu şahsın. Önceden çalışmış burada” dedi.