Motosiklet fareleri tutuklandı

İnegöl’de çok sayıda motosiklet ve elektrikli bisiklet çalan 7 kişiden 5’i tutuklandı.

Polis Merkezi Suç Araştırma Büro Amirliğince yapılan çalışmalar neticesinde motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı yaptıkları tespit edilen A.E., A.E., Ö.E.K., V.İ., A.R., M.İ. ve M.E.K. isimli şahıslar ekipler tarafından yakalandı. Şahısların çaldıkları motosikletleri parçaladıkları ve muhafaza ettikleri 5 ayrı adreste arama yapıldı. Yapılan aramalarda muhtelif tarihlerde çalındıkları tespit edilen 10 adet elektrikli bisiklet, 1 adet motosiklet, 2 adet elektrikli bisiklet motoru ele geçirildi. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.R. ve V.İ. adlî kontrol şartıyla serbest kalırken diğer 5 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.