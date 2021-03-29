banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Bu simge ne anlama geliyor?
Bu simge ne anlama geliyor?
Koronavirüste toplam aşılama 15 milyonu geçti!
Koronavirüste toplam aşılama 15 milyonu geçti!
YouTube'un video kalitesi düşecek
YouTube'un video kalitesi düşecek
60 yaş üzeri vatandaşlar aşı için nasıl randevu alabilir?
60 yaş üzeri vatandaşlar aşı için nasıl randevu alabilir?

Motosiklet fareleri tutuklandı

İnegöl’de çok sayıda motosiklet ve elektrikli bisiklet çalan 7 kişiden 5’i tutuklandı.

Asayiş 29.03.2021, 15:17
1
Motosiklet fareleri tutuklandı

İnegöl’de çok sayıda motosiklet ve elektrikli bisiklet çalan 7 kişiden 5’i tutuklandı.

Polis Merkezi Suç Araştırma Büro Amirliğince yapılan çalışmalar neticesinde motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı yaptıkları tespit edilen A.E., A.E., Ö.E.K., V.İ., A.R., M.İ. ve M.E.K. isimli şahıslar ekipler tarafından yakalandı. Şahısların çaldıkları motosikletleri parçaladıkları ve muhafaza ettikleri 5 ayrı adreste arama yapıldı. Yapılan aramalarda muhtelif tarihlerde çalındıkları tespit edilen 10 adet elektrikli bisiklet, 1 adet motosiklet, 2 adet elektrikli bisiklet motoru ele geçirildi. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.R. ve V.İ. adlî kontrol şartıyla serbest kalırken diğer 5 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yorumlar (0)
banner422
12°
açık