Motosiklet fareleri kıskıvrak yakalandı
ÇANAKKALE’DE 7 AYRI HIRSIZLIK OLAYINA KARIŞAN MOTOSİKLET FARELERİ, POLİS EKİPLERİNİN BAŞARILI TAKİBİNİN ARDINDAN KISKIVRAK YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.
Çanakkale’de 7 ayrı hırsızlık olayına karışan motosiklet fareleri, polis ekiplerinin başarılı takibinin ardından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri, birden fazla motosiklet hırsızlığı olayının yaşanmasının ardından sıkı bir takip başlattı. Hırsızlık olayının yaşandığı bölgelerde teknik takip ve inceleme başlatan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden zanlıların izini sürdü.
7 farklı olayda; motosiklet, para ve teknolojik aletler çalan G.İ. (18) ile R.Y. (18), Cevatpaşa Mahallesi Derince Sokak üzerinde dün saat 10.30 sıralarında polis ekiplerine yakalandı. Kısa bir kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan zanlılar, bugün işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Hırsızlık zanlılarının çaldıkları motosikletleri parçalayarak satmaya çalıştıkları öğrenildi.
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